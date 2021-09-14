«Севилья», несмотря на три пенальти в свои ворота и удаление, не уступила «Зальцбургу»
В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» на своем поле сыграла вничью с «Зальцбургом».
В первом тайме арбитр матча четыре раза указал на точку. Целых три попытки получили гости, реализовав всего одну силами Сучича.
Он же после успешного удара пробил в штангу, а до этого Адейеми выстелил мимо ворот. Ракитич же с первого раза счет сравнял.
После перерыва австрийский клуб был куда ближе к победе. Однако «андалусийцам» удалось удержать ничью, играя в меньшинстве после второго предупреждения Эн-Несири.
«Севилья» и «Зальцбург» стартовали в основной сетке турнира с одним очком в активе.
Лига чемпионов. Групповой этап, первый тур
«Севилья» – «Зальцбург» 1:1
Голы: Ракитич, 42 (пен.) – Сучич, 21 (пен.)
«Севилья»: Буну, Навас (Монтиэль, 87), Диего Карлос, Кунде, Акунья, Ракитич (Рафа Мир, 65), Фернандо, Жордан (Дилэйни, 46), Гомес (Ламела, 58), Сусо (Окампос, 46), Эн-Несири.
«Зальцбург»: Кен, Кристенсен, Вебер (Пионтковски, 51), Соле, Ульмер, Сучич, Зайвальд (Капальдо, 79), Камара, Ааронсон (Окафор, 80), Адейеми, Шешко (Адаму, 67).
Предупреждения: Диего Карлос, Эн-Несири, Ракитич, Дилэйни, Навас – Зайвальд, Капальдо, Камара, Окафор
Удаление: Эн-Несири
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