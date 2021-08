«Севилья» объявила о трансфере хавбека «Боруссии Д»

Томас Дилэйни / фото - BVB Buzz

«Севилья» выкупила у дортмундской «Боруссии» полузащитника сборной Дании Томаса Дилэйни, сообщает официальный сайт клуба.

29-летний игрок подписал с командой Хулена Лопетеги 4-летний контракт. Испанцы заплатили за футболиста около 6 миллионов евро.

Thomas Delaney has signed for the club from @BlackYellow! #WeareSevilla #NeverSurrender