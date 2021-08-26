Два лондонских клуба претендуют на защитника «Севильи»
«Севилья» объявила о трансфере хавбека «Боруссии Д»
Датчанин переехал из Германии в Испанию
10:08
Томас Дилэйни / фото - BVB Buzz
«Севилья» выкупила у дортмундской «Боруссии» полузащитника сборной Дании Томаса Дилэйни, сообщает официальный сайт клуба.
29-летний игрок подписал с командой Хулена Лопетеги 4-летний контракт. Испанцы заплатили за футболиста около 6 миллионов евро.
Thomas Delaney has signed for the club from @BlackYellow! #WeareSevilla #NeverSurrender— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) August 25, 2021
В минувшем сезоне хавбек провел в составе «шмелей» 34 матча, в которых оформил 5 голевых действий.
Вместе со сборной Дании Дилэйни дошел этим летом до полуфинала Евро-2020, уступив там сборной Англии.
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