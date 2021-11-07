Шахаб хет-триком вывел «Зарю» на третью строчку в УПЛ
В матче 14-го тура УПЛ «Заря» на своем поле принимала «Верес».
На самом старте второго тайма форвард луганчан Шахаб Задеди за две минуты оформил дубль.
Уже в концовке встречи иранец в третий раз поразил ворота соперника, оформив разгром ровненской команды.
Подопечные Скрипника спокойно довели матч до победы и единолично вышли на третью строчку, обогнав «Ворсклу» и «Днепр-1».
Таблица украинской Премьер лиги.
УПЛ, 14-й тур
«Заря» – «Верес» 3:0
Голы: Шахаб, 47, 49, 83
«Заря»: Мацапура, Имереков, Леовижилдо, Фаворов (Руфати, 90), Хомченовский (Алибеков, 79), Булеца, Цвек, Лунев (Нагнойный, 86), Гладкий, Сайядманеш (Алефиренко, 90), Захеди (Кристиан, 86).
«Верес»: Когут, Гончаренко, Солдат, Мирошник, Петько (Полюлях, 83), Панасенко (Гегедош, 65), Кучеров, Пасич (Тимофеенко, 83), Дахновский (Гечев, 60), Немчанинов, Сергийчук (Шестаков, 60).
Предупреждения: Солдат (28), Мирошник (37), Сайядманеш (45), Гечев (78).