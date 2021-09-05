«Заря» огласила заявку на Лигу конференций
Шахаб: «Классно, что «Рома» приедет в Запорожье»
Форвард – о жеребьевке Лиги конференций
11:10
Фото: ФК Заря
Нападающий «Зари» Шахаб Захеди поделился ожиданиями от предстоящих матчей команды в Лиге конференций.
«Я очень доволен, что мы сыграем с «Ромой». Это хороший шанс попробовать свои силы на фоне одной из ведущих команд Серии. Классно, что такая команда приедет в Запорожье и болельщики смогут увидеть «Рому». Постараемся не ударить лицом в грязь.
О других командах – софийском ЦСКА и норвежском «Буде-Глимт» у меня мало представления. Знаю, что они на хорошем счету в своих чемпионатах, не более того.
Кто бы не вышел в групповой раунд Лиги конференций, там уже не может быть слабых команд по определению.
У нас огромная мотивация выйти из группы. Это будет отличный опыт для всех ребят».
Первый матч «Заря» проведет против «Буде/Глимта» 16 сентября.
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