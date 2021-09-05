Шахаб: «Классно, что «Рома» приедет в Запорожье»

Фото: ФК Заря

Нападающий «Зари» Шахаб Захеди поделился ожиданиями от предстоящих матчей команды в Лиге конференций.

О других командах – софийском ЦСКА и норвежском «Буде-Глимт» у меня мало представления. Знаю, что они на хорошем счету в своих чемпионатах, не более того.

Кто бы не вышел в групповой раунд Лиги конференций, там уже не может быть слабых команд по определению.

У нас огромная мотивация выйти из группы. Это будет отличный опыт для всех ребят».