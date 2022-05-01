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«Шахтар» у останньому матчі перед збором національної команди відігравався з 0:2 і вирвав нічию у «Хайдука»

На старті гри Михайло Мудрик отримав травму
Футбол Украинская Премьер-лига
18:38
«Шахтар» у останньому матчі перед збором національної команди відігравався з 0:2 і вирвав нічию у «Хайдука»
Матч Шахтаря з Хайдуком завершився миром / Фото - twitter.com/FCShakhtar

«Шахтар» провів черговий благодійний матч в межах Shakhtar Global Tour for Peace. В Хорватії підопічні Роберто Де Дзербі зустрічалися з «Хайдуком», першою командою Даріо Срни.

У цій зустрічі донетчани поступалися 0:2, зрівняли рахунок, за 10 хвилин до кінця матчу пропустили ще раз, однак в компенсований до другого тайму час все ж зуміли вирвати нічию.

Вже завтра, 2 травня гравці «Шахтаря» приєднаються до тренувальних зборів національної команди перед матчами відбору на чемпіонат світу-2022. Варто відзначити, що Михайло Мудрико отримав дебютний виклик у збірну, однак вже на шостій хвилині гри з «Хайдуком» отримав травму.

«Хайдук» – «Шайхтар» 3:3

Голи: Любічич, 10, 80, Лазар, 49 – Топалов, 59, Стасюк, 74, Борячук, 90+1

Повне відео матчу:

Сергей Лукьяненко
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