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«Шахтер» – «Генк». В шаге от раунда плей-офф

В первой встрече горняки одержали волевую победу 2:1
Футбол Прогнозы
6 августа 14:49
«Шахтер» – «Генк». В шаге от раунда плей-офф

10 августа «Шахтер» дома проведет матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против бельгийского «Генка». Напомним, что в первой встрече горняки одержали волевую победу 2:1. И теперь шансы украинской команды на выход в следующий этап турнира 85% по оценкам аналитиков Parimatch.

Если забежать немного вперед, то в раунде плей-офф «Шахтер» должен встретиться с «Монако», который в первом матче выиграл у пражской «Спарты» на выезде 2:0. Ответный матч потенциального соперника горняков начнется в 21:00, через полчаса после старта игры «Шахтер» – «Генк». 

Сейчас болельщики отмечают, что игра горняков еще не достигла оптимального уровня, ведь сезон только начался. Впрочем, при этом «Шахтер» все равно добивается максимального результата, продолжая постепенно набирать форму.

Несмотря на то, что у горняков неплохие шансы пройти «Генк», матч ожидается очень напряженным. Ведь стоит бельгийцам забить и это существенно повлияет на расклады. Тем более, что у «Шахтера» за спиной будет непростая игра с неуступчивым «Александрией» в чемпионате Украины.

Впрочем, и «Генк» не та команда, которая сейчас готова создавать проблемы более опытному в еврокубках сопернику. Поэтому, «Шахтеру» остается только сыграть собрано, не дав бельгийцам шансов создать интригу в противостоянии.

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Шахтер Донецк Генк

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