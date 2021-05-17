«Шахтер» готов заплатить 35 миллионов евро за полузащитника сборной Италии

Донецкий клуб готов совершить громкий трансфер?

Мануэль Локателли / Фото: Football Italia

Полузащитник «Сассуоло» и сборной Италии Мануэль Локателли может оказаться в «Шахтере», сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, «горняки» всерьез настроены на покупку игрока и даже готовы заплатить за него 35 миллионов евро, которые запрашивает «Сассуоло».

Известно, что трансфер лоббируется потенциальным главным тренером «Шахтера» Роберто де Дзерби, который вскоре должен возглавить «горняков».

23-летний Локателли уже успел провести 9 матчей в составе сборной Италии, забив в них 1 мяч и сделав 1 ассист.

Ранее источник назвал зарплату Де Дзерби в «Шахтере».