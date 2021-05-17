Экс-игрок «Шахтера» пожертвовал харьковскому футболу полмиллиона долларов
«Шахтер» готов заплатить 35 миллионов евро за полузащитника сборной Италии
Донецкий клуб готов совершить громкий трансфер?
17 мая 19:59
Мануэль Локателли / Фото: Football Italia
Полузащитник «Сассуоло» и сборной Италии Мануэль Локателли может оказаться в «Шахтере», сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, «горняки» всерьез настроены на покупку игрока и даже готовы заплатить за него 35 миллионов евро, которые запрашивает «Сассуоло».
Известно, что трансфер лоббируется потенциальным главным тренером «Шахтера» Роберто де Дзерби, который вскоре должен возглавить «горняков».
23-летний Локателли уже успел провести 9 матчей в составе сборной Италии, забив в них 1 мяч и сделав 1 ассист.
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