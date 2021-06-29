Стартовала продажа билетов на матч «Шахтер» – «Динамо»
«Шахтер» интересуется бразильским форвардом «Атлетико Паранаэнсе»
Команда из Донецка може подписать Матеуса Баби
Матеус Баби / Фото: BOTAFOGO
Донецкому «Шахтеру» интересен 23-летний форвард «Атлетико Паранаэнсе» Матеус Баби, сообщает портал Torcedores.
На текущий момент известно, что бразильцы отказались продавать игрока в «Дженоа» за $10 млн, поскольку хочет выручить за него 15 миллионов.
Также бразильские СМИ заявляют об интересе к игроку со стороны португальского «Спортинга».
Отметим, что 30% прав на игрока владеет агентству Serra Macaense.
Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 2 миллиона евро.
В нынешнем сезоне Баби провел за «Атлетико Паранаэнсе» 18 матчей, в которых забил пять мячей и сделал одну голевую передачу.
Напомним, один из бывших лидеров «Шахтера» перейдет в чемпионат Турции.
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