«Шахтер» интересуется бразильским форвардом «Атлетико Паранаэнсе»

Команда из Донецка може подписать Матеуса Баби





Матеус Баби / Фото: BOTAFOGO

Донецкому «Шахтеру» интересен 23-летний форвард «Атлетико Паранаэнсе» Матеус Баби, сообщает портал Torcedores.



На текущий момент известно, что бразильцы отказались продавать игрока в «Дженоа» за $10 млн, поскольку хочет выручить за него 15 миллионов.

Также бразильские СМИ заявляют об интересе к игроку со стороны португальского «Спортинга».

Отметим, что 30% прав на игрока владеет агентству Serra Macaense.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 2 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Баби провел за «Атлетико Паранаэнсе» 18 матчей, в которых забил пять мячей и сделал одну голевую передачу.

Напомним, один из бывших лидеров «Шахтера» перейдет в чемпионат Турции.