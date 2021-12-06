«Шахтер» контактировал с агентом 20-летнего одноклубника Тайсона
«Шахтер» контактировал с агентом 20-летнего одноклубника Тайсона
«Горняки» отдали своего многолетнего лидера, а в обратном направлении может поехать перспективный форвард
Юри Алберто / Фото - Noticias Inter
С Андре Кюри, агентом нападающего «Интернасьнала» Юри Алберто, контактировал «Шахтер». Об этом сообщает портал Goal.
Форварду 20 лет. За 53 матча в футболке нынешнего клуба забил 21 мяч и оформил 5 результативных передач. Его контракт действует до 31 июля 2025 года.
«Интернасьонал» намерен выручить за молодого игрока около 15 миллионов евро. Но расставаться с ним в бразильском клубе не хотят минимум до июля 2022 года, поскольку не могут пока найти ему замену.
Комментарии 0