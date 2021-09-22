«Шахтер» может сравняться с «Динамо» по количеству побед в Суперкубке Украины

В минувшем сезоне киевляне смогли вырваться вперед

Суперкубок Украины / фото - dynamo.kiev

Сегодня, 22 сентября состоится матч за Суперкубок Украины между «Динамо» и «Шахтером».

У действующих обладателей трофея – киевского «Динамо» – 9 побед в розыгрыше трофея, а «горняки» отстают от своих вечных соперников – у донецкой команды на счету 8 кубков.

В сегодняшнем матче у подопечных Де Дзерби будет шанс нивелировать свое отставание, а киевляне наоборот, попытаются увеличить разрыв.

В прошлом году у команд уже было равенство, но победа «Динамо» вывела их вперед по этому показателю.

Последняя победа «Шахтера» в Суперкубке приходится еще на 2017 год. После этого лишь киевляне брали трофей.

Игра состоится в 21:00 на стадионе «НСК Олимпийский». Онлайн трансляция «Шахтер» – «Динамо».

Напомним, один из лидеров «горняков» вернулся в общую группу накануне матча за Суперкубок.