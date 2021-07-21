«Шахтер» разгромил «Оболонь» в контрольном матче
«Шахтер» намерен отправить 22-летнего бразильского хавбека в аренду
Сиприано не подошел Де Дзерби?
21 июля 07:38
Маркиньос Сиприано / Фото: Twitter
Полузащитник «Шахтера» Маркиньос Сиприано может быть отправлен в аренду в «Сьон», сообщает журналист Андре Эрнан в своем Twitter.
По информации источника, 22-летний хавбек будет отправлен в аренду на 1 год с правом выкупа.
Отмечается также, что Сиприано интересовалась бразильская «Баия».
Сиприано провел 8 матчей в прошлом сезоне УПЛ, результативными действиями не отметился.
Напомним, «Шахтер» сыграет с «Ингульцом» 24-го июля, а первый матч с «Генком» проведет 3-го августа.
Комментарии 0