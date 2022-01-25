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«Шахтер» открыл свою школу в трех крупных городах Украины

В них смогут заниматься дети от двух до восьми лет
Футбол Украинская Премьер-лига
18:03
«Шахтер» открыл свою школу в трех крупных городах Украины
Фото - ФК Шахтер

Открылись филиалы Shakhtar Football School в трех новых городах. Школа донецкого «Шахтера» отныне представлена в Харькове, Одессе и Житомире.

Таким образом число филиалов возросло до 14 в 10 городах Украины. Дети от двух до восьми лет могут заниматься в Броварах, Полтаве, Виннице, Борисполе, Херсоне, Запорожье, Киеве, Харькове, Одессе и Житомире.

Тренировки в Shakhtar Football School проводятся по уникальной методологии, составленной специалистами академии «Шахтера». Пробное занятие уже посетило более сотни детей.

Клуб предоставляет бесплатную первую тренировку. Контакты школ можно узнать на официальном сайте «Шахтера».

Источник: shakhtar.com
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