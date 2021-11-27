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«Шахтер» отправился на матч с «Ингульцом» без троих ключевых игроков
Степаненко, Исмаили и Фернандо получили отдых
Тарас Степаненко / Фото: Футбол 24
Стала известна заявка «Шахтера» на матч с «Ингульцом» в 16-м туре УПЛ.
Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Тимур Пузанков
Защитники: Додо, Витао, Сергей Кривцов, Марлон, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Виктор Корниенко, Валерий Бондарь
Полузащитники: Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Артем Бондаренко, Манор Соломон, Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Педриньо
Нападающий: Даниил Сикан
Отметим, что в заявке нет Тараса Степаненко, Фернандо, Евгения Коноплянки, Алана Патрика и Исмаили.
«Шахтер» сыграет против «Ингульца» завтра, 28-го ноября, начало – в 14:00.
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