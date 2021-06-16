Де Дзерби: «У «Шахтера» есть все, чтобы провести великолепный сезон»
«Шахтер» представил Де Дзерби
Произошла презентация нового тренера «горняков»
Роберто Де Дзерби / фото - ФК Шахтер
Вчера, 15 июня состоялась презентация Роберто Де Дзерби в качестве главного тренера «Шахтера», сообщает официальный сайт донецкой команды.
На церемонии присутствовал генеральный директор клуба Сергей Палкин и директор по футболу Дарио Срна.
Де Дзерби, ставший 34-ым тренером в истории клуба, ответил на вопросы журналистов и поучаствовал в фотосессии.
Контракт наставника с «горняками» рассчитан на два года.
Напомним, Де Дзерби рассказал о первых впечатлениях от работы в донецком клубе.
Комментарии 0