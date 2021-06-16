«Шахтер» представил Де Дзерби

Произошла презентация нового тренера «горняков»

Роберто Де Дзерби / фото - ФК Шахтер

Вчера, 15 июня состоялась презентация Роберто Де Дзерби в качестве главного тренера «Шахтера», сообщает официальный сайт донецкой команды.

На церемонии присутствовал генеральный директор клуба Сергей Палкин и директор по футболу Дарио Срна.

Де Дзерби, ставший 34-ым тренером в истории клуба, ответил на вопросы журналистов и поучаствовал в фотосессии.

Контракт наставника с «горняками» рассчитан на два года.

Напомним, Де Дзерби рассказал о первых впечатлениях от работы в донецком клубе.