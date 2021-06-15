Де Дзерби: «У «Шахтера» есть все, чтобы провести великолепный сезон»

Тренер считает донецкий клуб топовым

Фото: UA-Football

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал о первых впечатлениях работы в донецком клубе. Его слова приводит пресс-служба «горняков».

«Я прибыл сюда с большим энтузиазмом, я хочу получать удовольствие от работы.

Я прибыл в клуб, который считаю топовым. Игроки – очень сильные, хочу привить им свое виденье игры и быть для них примером.

Конечно, первые впечатления великолепные. Мне кажется, все слишком прекрасно, чтобы быть правдой. У меня уже сейчас установились хорошие отношения с работниками клуба.

Футболисты – профессионалы, которые достаточно серьезно относятся к своим обязанностям. У меня недавно появилась возможность познакомиться, и я рад тому, что увидел.

У нас есть все предпосылки к тому, чтобы провести великолепный сезон».



Ранее Де Дзерби высказался о грядущем соперничестве с Мирчей Луческу.