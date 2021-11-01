«Шахтер» продлил контракт с перспективным 21-летним полузащитником

Условия нового соглашения не разглашаются

Артем Бондаренко / Фото: ФК Шахтер

«Шахтер» продлил контракт с 21-летним полузащитником Артемом Бондаренко, сообщает пресс-служба «горняков».

Детали нового соглашения не разглашаются. Бондаренко является воспитанником академии «Шахтера». Игрок дебютировал за основную команду в марте 2020-го года. Всего Бондаренко провел 8 матчей за «Шахтер».

Напомним, в среду «Шахтер» сыграет с «Реалом» в 4-м туре Лиги чемпионов.

Онлайн трансляция матча «Реал» – «Шахтер».