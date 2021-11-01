Лига чемпионов. «Реал» – «Шахтер». Онлайн трансляция
«Шахтер» продлил контракт с перспективным 21-летним полузащитником
Условия нового соглашения не разглашаются
Артем Бондаренко / Фото: ФК Шахтер
«Шахтер» продлил контракт с 21-летним полузащитником Артемом Бондаренко, сообщает пресс-служба «горняков».
Детали нового соглашения не разглашаются. Бондаренко является воспитанником академии «Шахтера». Игрок дебютировал за основную команду в марте 2020-го года. Всего Бондаренко провел 8 матчей за «Шахтер».
Напомним, в среду «Шахтер» сыграет с «Реалом» в 4-м туре Лиги чемпионов.
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