«Шахтер» сильнее «Динамо» на бумаге. Но фаворитом встречи все равно считают киевлян

Идеи Де Дзерби пока не работают

Превью

Роберто Де Дзерби / Фото: пресс-служба Шахтера

Один из самых долгожданных матчей сентября – первая встреча Мирчи Луческу и Роберто де Дзерби.

Матч за Суперкубок должен был стать превью украинского футбольного сезона, но по просьбе киевского «Динамо» поединок перенесли на сентябрь. Киевляне мотивировали это тем, что игроки, выступавшие на Евро-2020, не успеют восстановиться и вклиниться в тренировочный процесс. «Шахтер» не был против.

Встреча «Шахтера и «Динамо» – это всегда интересно. Но на этот раз от поединка почему-то есть особые ожидания. Во-первых – из-за обновленного состава «горняков» летом («Шахтер» закупился примерно на 40 миллионов евро), а также из-за нового главного тренера команды – Роберто Де Дзерби. Хочется посмотреть, что сможет сделать итальянец с чемпионским «Динамо».

«Шахтер» является фаворитом встречи на бумаге. Первое элементарное доказательство – сравните дороговизну команд, зайдя на Transfermarkt и посмотрев общую стоимость каждой из них.

«Динамо», по версии портала, оценивается в 133 миллиона евро, «Шахтер – в 184. При этом, самый дорогой футболист в «Динамо» дороже, чем у «Шахтера».

Виктор Цыганков оценивается в 25 миллионов евро, а у «горняков» самых дорогих сразу трое: Додо, Манор Соломон и Тете – по 20 миллионов. Перевес «Шахтера» в общем показателе достигается за счет количества более дорогих игроков, нежели у «Динамо». Соответственно, более качественных. Но конвертируются ли трансферные суммы в действия на футбольном поле?

Если бы матч проводился в июле – «Шахтер» однозначно был бы фаворитом у букмекеров. От «горняков» были особые ожидания перед началом сезона. Сейчас же команда до ожидаемого уровня немного не дотягивает – старт сезона для «Шахтера» нельзя назвать провальным, но неприятный осадок (а, возможно, и осадок недосказанности) остается почти после каждого матча.

Вот и букмекеры уравняли шансы команд на победу в этом матче. Примерные коэффициенты: 2,65 – на победу «Шахтера», 2,60 – на победу «Динамо», 3,40 – на ничью. Как видим, киевлян даже выделяют как небольших фаворитов. И причины этому есть.

Де Дзерби, очевидно, пока не может найти свой футбол, а его идеи не всегда приносят результат команде. Итальянский тренер является фанатом Гвардиолы и пытается повторить его тактику так называемой «тики-таки». Тем не менее, набор хороших футболистов в «Шахтере» пока не конвертировался в эффективную и стабильно приносящую результат команду.

Пока тяжело сказать, чем команда Де Дзерби превосходит прошлогодний «Шахтер» Каштру. «Горняки» позволяют себе периодически терять очки в УПЛ, а в еврокубках пока все довольно сложно – проход «Монако» с огромным скрипом и везением, и очень неприятный влет «Шерифу» (0:2) в 1-м туре группового раунда ЛЧ. В последнем матче «Шахтер», конечно, добыл результат, но ожидаемая разгромная победа над «Мариуполем» (5:0) вряд ли добавила команде оптимизма.

Стиль игры «Динамо» будет примерно тем же, во что играл с «Шахтером» «Шериф»: компактная оборона и острые контратаки. Киевляне точно отдадут мяч сопернику, а Луческу будет играть в свой излюбленный футбол, который киевляне показывают против топ-команд – вторым номером. Если Де Дзерби не сделает выводов после матча с «Шерифом», то команду точно ждут проблемы, или даже очередной провал.

У «Динамо» же в начале сезона все более-мене неплохо. Коллектив Луческу демонстрирует чемпионскую игру в УПЛ, а матч против «Бенфики» в ЛЧ хоть и не завершился желаемой победой, но показал, что киевляне способы добывать нужный результат против команд, которые выше классом.

Прямо сейчас «Динамо» выглядит коллективом, который ближе к победе в этой встрече. Луческу будет выжидать, а подопечные Де Дзерби должны будут ломать голову над тем, как вскрыть оборону действующих чемпионов Украины. Пока у «Шахтера» с этим проблемы. Возможно, Де Дзерби уже нашел, как их решить. Узнаем уже сегодня.

Прогноз: минимальная победа «Динамо» в основное время.

Матч «Шахтер» – «Динамо» начнется в 21:00. Мы проведем для Вас онлайн трансляцию этого поединка.