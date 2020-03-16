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«Шахтер» сократил количество билетов на игру с «Ромой»
Матч состоится в Киеве
10:37
Фото: shakhtar.com
«Шахтер» через свой сайт сообщил о сокращении количества билетов для продажи на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Ромы».
Вместо 30% заполняемости НСК «Олимпийски», игру смогут посетить 20% болельщиков. Это подтвердил коммерческий директор «горняков» Дмитрий Кириленко.
«Прежде всего хотел бы отметить, что, учитывая ухудшение эпидемиологической обстановки в Киеве в частности и в Украине в целом, мы решили ограничить количество билетов на матч 20% вместимости стадиона. Здоровье – первоочередная ценность, поэтому, несмотря на разрешение принять до 22 тысяч болельщиков, мы снизили цифру до 20% – это около 14 тысяч максимум»
Все ли билеты уже проданы?
«Еще нет, и сейчас есть последняя возможность приобрести билеты. В целом мы ожидаем около 14 тысяч болельщиков на матче с «Ромой», чья поддержка должна помочь команде в ответственной игре.
Уверен, при соблюдении всех норм посещение матча на открытой территории НСК «Олимпийский» будет безопаснее обычной поездки в киевском метро или прогулки в парке».
Матч «Шахтер» – «Рома» состоится в Киеве 18 марта в 19:55.