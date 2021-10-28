«Шахтер» стал чемпионом Беларуси. Большинство очков команда заработала с Григорчуком

Украинский тренер покинул солигорский клуб в июле

Фото: пресс-служба Шахтера (Солигорск)

Солигорский «Шахтер» стал досрочным чемпионом Беларуси.

В перенесенном матче 15-го тура внутреннего чемпионата «Шахтер» переиграл «Гомель» (3:2).

Таким образом, «Шахтер» стал недосягаемым для конкурентов, набрав 68 очков. На 10 очков «Шахтер» опережает второй БАТЭ, у которого еще и на 1 сыгранный матч больше.

Отметим, что 40 из 68 очков «Шахтер» заработал, когда команду возглавлял украинский тренер Роман Григорчук, который покинул команду в июле 2021-го года.

Это третий чемпионский титул в истории солигорского «Шахтера» и второй подряд.