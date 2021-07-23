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Официально. Григорчук покинул солигорский «Шахтер»

Украинский тренер больше не будет работать в белорусском клубе
Футбол Украинские легионеры
10:53
Официально. Григорчук покинул солигорский «Шахтер»
Роман Григорчук / Фото: Twitter

Украинский тренер Роман Григорчук покинул «Шахтер» из Солигорска, сообщает пресс-служба белорусского клуба.

Известно, что такое решение стороны приняли после общения Григорчука с руководством клуба.

В нынешнем сезоне «Шахтер» идет на 1-м месте в чемпионате Беларуси, но уже вылетел из квалификации Лиги чемпионов от «Лудогорца» и проиграл в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций «Фоле» (1:2).

В июне «Шахтер» Григорчука побил рекорд – 13 побед подряд со старта чемпионата Беларуси.

Петр Приходько
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Теги

Роман Григорчук Шахтер Солигорск (футбол)

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