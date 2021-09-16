«Шахтер» стал лучшим клубом первого тура Лиги чемпионов по трем показателям

«Горняки» проиграли «Шерифу»

Фото: shakhtar.com

«Шахтер» проиграл «Шерифу» (0:2) в матче 1 тура группового раунда Лиги чемпионов.

Правда, «Шахтер» стал лучшим клубом по итогам тура сразу по трем показателям, сообщает сайт UEFA.

«Шахтер» – лучшая команда по количеству проведенных атак. На счету «горняков» 94 атаки. На втором месте в этом списке находится «Челси» с показателем в 74 атаки на ворота «Зенита», а тройку замкнул «Ливерпуль», который в матче против Милана провел 73 атаки.

Также «Шахтер» стал лучшим по владению мячом. «Горняки» контролировали мяч на протяжении 68% игрового времени. Второе и третье место поделили между собой «Челси» и «Бенфика» — у них по 62%.

И, наконец, – «Шахтер» стал лучшим по проценту точных передач — на их счету 91% точных передач (618 точных пасов из 681). Второе место поделили «Челси», ПСЖ, «Ювентус» и «Барселона».