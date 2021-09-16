«Шахтер» стал лучшим клубом первого тура Лиги чемпионов по трем показателям
«Шахтер» проиграл «Шерифу» (0:2) в матче 1 тура группового раунда Лиги чемпионов.
Правда, «Шахтер» стал лучшим клубом по итогам тура сразу по трем показателям, сообщает сайт UEFA.
«Шахтер» – лучшая команда по количеству проведенных атак. На счету «горняков» 94 атаки. На втором месте в этом списке находится «Челси» с показателем в 74 атаки на ворота «Зенита», а тройку замкнул «Ливерпуль», который в матче против Милана провел 73 атаки.
Также «Шахтер» стал лучшим по владению мячом. «Горняки» контролировали мяч на протяжении 68% игрового времени. Второе и третье место поделили между собой «Челси» и «Бенфика» — у них по 62%.
И, наконец, – «Шахтер» стал лучшим по проценту точных передач — на их счету 91% точных передач (618 точных пасов из 681). Второе место поделили «Челси», ПСЖ, «Ювентус» и «Барселона».
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