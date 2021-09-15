«Шахтер» U-19 легко разгромил «Шериф» в Юношеской лиге UEFA

Юниоры «горняков» начали с победы

Фото: shakhtar.com

«Шахтер» U-19 обыграл на выезде сверстников из «Шерифа» на старте Юношеской лиги UEFA.

«Горняки» забили пять мячей во ворота соперника, четыре из которых во втором тайме.

По регламенту, победитель группы выйдет в 1/8 финала турнира, второе место – в 1/16-ю. Также в группе команды U-19 «Интера» и «Реала».

Юношеская лига UEFA:

«Шериф» U-19 – «Шахтер» U-19 0:5

Голы: Векленко, 36, Сигеев, 56, Гончарук, 64, Глущенко, 68 (пен.), Погорилый, 90+3 (пен.)

Взрослые команды начнут матч в 22:00.

Онлайн трансляция «Шериф» – «Шахтер».

