Украинские клубы еще никогда не забивали «Шерифу» на выезде и другие интересные факты перед матчем «Шахтера» в Тирасполе
«Шахтер» U-19 легко разгромил «Шериф» в Юношеской лиге UEFA
Юниоры «горняков» начали с победы
14:24
Фото: shakhtar.com
«Шахтер» U-19 обыграл на выезде сверстников из «Шерифа» на старте Юношеской лиги UEFA.
«Горняки» забили пять мячей во ворота соперника, четыре из которых во втором тайме.
По регламенту, победитель группы выйдет в 1/8 финала турнира, второе место – в 1/16-ю. Также в группе команды U-19 «Интера» и «Реала».
Юношеская лига UEFA:
«Шериф» U-19 – «Шахтер» U-19 0:5
Голы: Векленко, 36, Сигеев, 56, Гончарук, 64, Глущенко, 68 (пен.), Погорилый, 90+3 (пен.)
Взрослые команды начнут матч в 22:00.
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