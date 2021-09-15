«Шахтер» в 15 раз дороже «Шерифа», а вся команда Вернидуба дешевле на 8 миллионов, чем самый дорогой игрок «горняков»

На бумаге украинская команда в разы превосходит молдавскую

Юрий Вернидуб / Фото: Getty Images

Сегодня в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов «Шахтер» сыграет с «Шерифом» в Тирасполе.

По данным портала Transfermarkt, общая трансферная стоимость «Шахтера – 184 миллиона евро, а «Шерифа – всего 12 миллионов евро. Украинский клуб дороже молдавского более, чем в 15 раз.

Самые дорогие игроки «Шахтера» – Додо, Манор Соломон и Тете (по 20 миллионов евро). У «Шерифа» самым дорогим является форвард Франк Кастанеда, который стоит 1 миллион евро.

«Шахтер» сыграет с «Шерифом» сегодня, в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов. Начало матча – в 20:00.

Онлайн трансляция матча «Шериф» – «Шахтер».