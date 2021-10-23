«Шахтер» в большинстве обыграл «Ворсклу»

Тилль был удален еще в первом тайме

Фото: shakhtar.com

«Шахтер» в матче 12 тура УПЛ на выезде сумел обыграть «Ворсклу».

Ключевыми в матче стали события в первом тайме. «Ворскла» отлично начала матча и имела моменты, но все испортило удаление Тилля. Люксембуржец получил две желтые карточки и досрочно отправился с поля.

Тут же «Шахтер» перехватил инициативу, но Педриньо и другие игроки донецкой команды не смогли результативно завершить свои атаки. Во втором тайме «Ворскла», несмотря на удаление, атаковала, но все же не выдержала. Тете и Соломон сделали результат для «Шахтера», в итоге, принеся победу.

УПЛ. 12-й тур:

«Ворскла» – «Шахтер» 0:2

Голы: Тете, 65, Соломон, 79

«Ворскла»: Ризнык, Яворский, Пердута, Якубу, Тамм, Тилль, Кане, Скляр (Пешич, 49), Челядин, Ранжел, Степанюк.

«Шахтер»: Трубин, Исмаили, Марлон, Додо, Бондарь, Степаненко (Судаков, 56), Марлос, Педриньо (Тете, 46), Алан Патрик (Сикан, 46), Фернандо Педро (Соломон, 46), Майкон.

Удаление: Тилль, 29