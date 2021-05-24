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«Шахтеру» исполнилось 85 лет
В этом сезоне команда завоевала серебро УПЛ
Фото: shakhtar.com
Донецкому «Шахтеру» 24 мая исполнилось 85 лет.
Клуб поблагодарил за поддержку всех болельщиков.
«Шахтеру» – 85 лет! С юбилеем, дорогие друзья!— FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 24, 2021
ФК «Шахтер» благодарит всех, кто причастен к славной 85-летней истории, кто помогал и продолжает помогать команде идти вперед и добиваться новых успехов, всех, кто любит «Шахтер» и болеет за «Шахтер».#Шахтер85 pic.twitter.com/OaXDQi9xds
«Шахтер» 13 раз становился чемпионом Украины, столько же у команды побед в Кубке Украины и восемь побед в Суперкубке. Также «горняки» четыре раза побеждали в Кубке и один раз в Суперкубке СССР.
Нынешний сезон команда завершила на второй строчке.