«Шахтёр» - «Десна»: прогноз на матч чемпионата Украины

Какие шансы у «Десны» сдержать донецких «горняков»?

Прогноз

«Шахтёр» сыграл посреди недели матч 1/8 финала Кубка Украины против «Черноморца», который не смог составить достойную оппозицию вице-чемпиону. Победа «оранжево-чёрных», как говориться, на классе – 3:0. «Горняки» все три своих мяча забили во втором тайме, эффективно использовав замены. Де Дзерби приберёг с первых минут добрую половину состава, позволив получить игровые минуты Корниенко, Судакову и Конопле. После Кубка дончанам нужно поскорее переключаться на следующий турнир, поскольку в УПЛ они всё ещё в статусе догоняющих.

«Десна» имела отдых посреди недели, ведь свой путь в национальном Кубке коллектив Рябоконя прекратил на прошлом этапе, уступив набирающему ход харьковскому «Металлисту». В чемпионате «Десна» свой последний матч провела ещё в прошлую пятницу – 22 октября, сыграв вничью с «Александрией» (1:1). Такой итог означает, что обе команды остались при своём, сохранив позиции в середине таблицы. Для северян такой результат можно считать положительным, учитывая, что они в концовке пропустили гол, позже отменённый из-за офсайда.

У «Шахтёра» с «Десной» с момента выхода гостей в Премьер-лигу проблем с результатами практически не возникает: всего одна ничья при семи победах. Но при этом последние игры данных соперников получаются очень результативными – 4:0, 2:2, 4:2, 3:2. Подопечные Рябоконя благодаря своей свежести и продолжительной подготовке к игре должны предложить более статусному сопернику нечто интересное. От «горняков» же ждём привычно результативного футбола. Прогноз на матч – тотал больше (2,5) за 1,63.