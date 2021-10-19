«Шахтёр» – «Реал»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Смогут ли «горняки» снова удивить гостей из Мадрида?

Прогноз

«Шахтёр» шокировал своих фанатов в первом туре группового этапа Лиги чемпионов, уступив «Шерифу» 0:2. Причём проигрыш подопечных Де Дзерби совершенно по делу. Ни о каком нефарте в данном случае говорить нельзя. После этого дончане собрались и показали зубы в домашнем поединке с «Интером», сыграв в третий раз подряд с миланцами в нулевую ничью. Но в этом поединке на первый план вышел не столько результат, как травма основного нападающего Лассины Траоре. Теперь украинскому гранду предстоит придумать, кем заменить основного нападающего, успевшего наколотить на старте сезона 9 мячей в 14 играх. В последнем матче УПЛ с «Зарёй» (6:1) с функциями центрального нападающего неплохо справился Фернандо, отличившись дублем, но сможет ли он себя показать против «Реала» - тот ещё вопрос.

Фанаты «Реала» пребывают после встречи с «Шерифом» в не меньшем шоке, чем болельщики «Шахтёра». Банда Вернидуба сумела обыграть мадридцев на их поле 2:1, и это уже весомая заявка для молдавской команды на выход. Как видим, у «сливочных» уже входит в привычку раздаривать очки андердогам на групповом этапе. Но вряд ли Анчелотти захочет повторить участь Зидана в прошлом сезоне, когда «Реал» до последнего тура находился на грани вылета в Лигу Европы. Тренер топ-уровня должен учиться на чужих ошибках. «Королевский клуб» приехал в Киев обескровленном потерями составе. Не будут играть Азар, Бейл, Карвахаль, Милитао и Камавинга. Но одного лишь наличия в составе гостей номинанта на «Золотой мяч» Бензема уже достаточно, чтобы навести на соперника страх.

У мадридцев определённо есть зуб на «Шахтёр» за два поражения в прошлом сезоне. В этот раз «Реал» постарается сыграть понадёжнее у своих ворот, но сможет ли? Потерь у Анчелотти уйма, и именно в обороне их больше всего. Пара Начо-Алаба в центре совершенно не внушает доверия. «Сливочные» и так пропускают регулярно (в 4 из 5 последних матчей), а здесь ещё и такие проблемы в защите. Правда, «Шахтёр» и сам похвастаться надёжностью у своих ворот не может. Пятов лишь недавно прервал свою 27-матчевую серию игр в ЛЧ с пропущенными мячами. Наверняка зрители на «Олимпийском» поздним вечером вторника увидят немало голов. Слабо верится, что эти команды станут отсиживаться в обороне. Ставим на тотал больше 2,5 за 1,61.