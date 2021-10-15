«Шахтёр» - «Заря»: прогноз на матч чемпионата Украины

Наберёт ли «Заря» снова очки в матче с «Шахтёром»?

Прогноз

В прошлом туре чемпионата Украины «Шахтёр» расписал сухую мировую с «Динамо», сохранив отставание от лидера в три очка. Для «Горняков» наступают очень непростые времена в связи с травмой Лассины Траоре. Форварда покупали у «Аякса» под основу, а он вылетел до конца сезона. Педриньо частично способен восполнить потерю страйкера из Буркина-Фасо, но при этом страдает центр поля. Де Дзерби придётся поломать голову, как правильно использовать многочисленный бразильский десант. Есть вариант с выходом Фернандо впереди, но в чемпионате, скорее всего, будет играть украинец Сикан.

«Заря» беспомощно смотрится в еврокубках, и на два фронта потенциала команды Скрипника не хватает, но зато в чемпионате Украины своё реноме третьей силы луганчане подтверждают. И хоть «Заря» занимает после десяти туров пока что четвёртое место, её шансы на топ-3 кажутся всё же выше, чем «Ворсклы». Последнее поражение команды в УПЛ осталось далеко позади – ещё в начале августа (1:2 от «Динамо»). С той поры ни одного поединка на внутренней арене луганский клуб не провалил. В последних трёх матчах гости с общим счётом 9:0 обыграли «Черноморец», «Днепр-1» и «Десну», показав своё превосходство над всеми клубами УПЛ НЕэлитного уровня.

«Заря» является серьёзным раздражителем для «Шахтёра». С трудом вериться, но дончане не могут обыграть команду Скрипника вот уже 4 матча подряд, да и ближайший поединок не сулит «оранжево-чёрным» ничего хорошего. Впереди игра с «Реалом», многие сборники уставшие после трудных матчей отбора. Вся надежда у номинальных хозяев «Олимпийского» лишь на свежесть бразильцев. Есть большие сомнения, что «Шахтёр», не славящийся железобетонной обороной, сможет удержать ворота на замке в пятницу. Предлагаем заиграть гол гостей по отличному коэффициенту 1,59.