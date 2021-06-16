Шакири хочет разочаровать бывшего тренера

Полузащитник изголодался по футболу

Джердан Шакири / фото - Goal

Хавбек «Ливерпуля» и сборной Швейцарии Джердан Шакири рассказал официальному сайту UEFA о своих ожиданиях от матча Италия – Швейцария:

«Я хочу разочаровать Манчини. Мы должны взломать их защиту и забить, а также играть очень осторожно во всех отношениях против такой прекрасной команды. У нас хорошие шансы на выход из группы».

Полузащитник уже знаком с тренером итальянцев. Под его началом он играл в «Интере» в 2015 году, но не пользовался особым доверием наставника, и провел лишь 15 матчей за «нерадзурри». Теперь швейцарцу не терпится показать свою состоятельность, ведь в минувшем сезоне он тоже был далеко не игроком стартового состава. Наставник «скаузеров» Юрген Клопп доверил хавбеку лишь 809 минут на поле, за которые Шакири отметился 5 голевыми действиями.

Но игрок точно выйдет сегодня на поле в матче второго тура группового этапа Евро-2020. Итальянцы встретятся со швейцарцами на Олимпийском стадионе в Риме.

Видео трансляция матча Италия – Швейцария. Начало – в 22:00.

Текстовая трансляция матча Италия – Швейцария.