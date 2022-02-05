Супряга признался, пожмет ли руку Бондарю после истории с Савиной
Шанс на скорый дебют. Супряга попал в заявку на матч против бывшего клуба Де Дзерби
Форвард перешел из «Динамо» в «Сампдорию» на правах аренды
05 февраля 21:41
Владислав Супряга / Фото - Сампдория
В 24-м туре итальянской Серии А «Сампдория» на своем поле примет «Сассуоло».
Пресс-служба генуэзцев огласила заявку на матч. В ней нашлось место для нападающего Владислава Супряги.
Встреча состоится 6 февраля в 16:00. Поединок может стать дебютным для украинца за итальянский клуб.
Напомним, Супряга перешел в «Сампдорию» на правах аренды с правом выкупа.
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