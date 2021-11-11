Петраков: «Кто проявит себя с Болгарией – получит место в составе против Боснии»
Шапаренко и Забарный не попали в заявку сборной Украины на матч с Болгарией
Петраков дал лидерам команды отдых?
10:23
Николай Шапаренко / Фото: Sport.ua
Стала известна заявка сборной Украины товарищеский матч с Болгарией. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
Вратари: Бущан, Пятов, Ризнык
Защитники: Соболь, Качараба, Кривцов, Корниенко, Тымчик, Караваев, Матвиенко
Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Зубков, Буяльский, Цыганков, Зинченко, Гармаш, Коваленко
Нападающие: Яремчук, Сикан, Довбик
Отметим отсутствие в заявке защитника Ильи Забарного и хавбека Николая Шапаренко.
Матч Украина – Болгария состоится сегодня, начало – в 19:30.
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