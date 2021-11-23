Шапаренко: «Мандража перед «Баварией» нет, ведь нам нечего терять в этой игре»

Игра состоится в 19:45

Фото: ФК Динамо

Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко поделился ожиданиями от матча с «Баварией» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

У вас такие качели получаются – сначала игра с «Черноморцем», потом сразу с «Баварией»… Нет никакого мандража перед этой командой?

«Мандража нет, ведь нам нечего терять в этой игре. Нужно выходить и играть только на победу. Все зависит от нас. Придут болельщики, которые поддерживают нас. Так что мы настраиваемся на хорошую игру».

Почему первый матч таким сложным был? Без ударов, без ничего…

«Были хорошие предпосылки для взятия ворот, но не получилось их реализовать. Где-то последнего паса не хватило, а где-то – неправильно распоряжались моментами. Из-за этого не было таких голевых моментов».

У них не будет семерых футболистов, которые заболели коронавирусом…

«У них есть равноценная замена на каждую позицию. Для них это не потери».

О Роберте Левандовски говорят, что он забивает очень много только из-за того, что играет в «Баварии». А вот, мол, если бы он перешел в какую-то другую команду, то столько не забивал бы… Если бы он был в «Динамо», то забивал бы много мячей?

«Уверен, что забивал бы! У этого футболиста сумасшедший уровень. Глупо отрицать, что он хороший нападающий».

Начало матча – в 19:45.

Онлайн трансляция «Динамо» – «Бавария».