Павлов: «У Шапаренко все голы получаются красивыми»
Шапаренко: «Мы сыграли в атаке не хуже французов»
Украина отобрала очки у чемпионов мира
Николай Шапаренко / Фото: Getty Images
Хавбек сборной Украины Николай Шапаренко прокомментировал ничью с Францией (1:1) в матче отбора на ЧМ-2022. Его слова приводит пресс-служба УАФ.
«Осуществилась моя мечта – забить за сборную. Я всегда этого хотел. Жаль, что упустили победу. Воспоминания об этой игре и этот гол останутся у меня в памяти навсегда.
Мы хорошо сыграли, навязывали борьбу, выглядели не хуже французов в атаке. Но надо еще работать и работать.
Впереди у нас еще три отборочные поединки, в которых мы должны брать свои очки. Мы должны выходить на эти матчи с таким же настроем, как на Францию, и получать положительные результаты»
Напомним, Шапаренко стал автором единственного гола в ворота сборной Франции.
Комментарии 0