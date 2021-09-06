Шапаренко: «Мы сыграли в атаке не хуже французов»

Николай Шапаренко / Фото: Getty Images

Хавбек сборной Украины Николай Шапаренко прокомментировал ничью с Францией (1:1) в матче отбора на ЧМ-2022. Его слова приводит пресс-служба УАФ.

Мы хорошо сыграли, навязывали борьбу, выглядели не хуже французов в атаке. Но надо еще работать и работать.

Впереди у нас еще три отборочные поединки, в которых мы должны брать свои очки. Мы должны выходить на эти матчи с таким же настроем, как на Францию, и получать положительные результаты»