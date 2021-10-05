Шапаренко: «Уже всеми силами готовимся в сборной»
Шапаренко: «Никакой расслабленности перед Финляндией не будет»
Хавбек высказался о подготовке к грядущему сопернику
07:45
Николай Шапаренко / Фото: Sport.ua
Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко высказался о грядущем матче см Финляндией в отборе на ЧМ-2022.
«Хорошая сборная, которая играет в футбол. Хорошие игроки – в Киеве уже убедились, поэтому никакой расслабленности не будет. Будем выходить с боевым настроем».
Украина сыграет с Финляндией 9-го октября, а против Боснии и Герцеговины – 12-го.
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