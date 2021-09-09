Защитник «Динамо» полностью восстановился после тяжелой травмы
Шапаренко умудрился за 6 туров УПЛ заработать 4 карточки и диквалификацию
Полузащитник «Динамо» подвел команду уже на старте сезона
9 сентября 20:37
Николай Шапаренко / Фото - ФК Динамо Киев
В седьмом туре украинской Премьер-лиги «Металлист 1925» примет «Динамо». Гости в данном поединке недосчитаются важного игрока центра поля.
Полузащитник Николай Шапаренко в шести предыдущих матчах заработал целых четыре предупреждения. Таким образом, игрок дисквалифицирован на одну встречу из-за перебора карточек.
Отметим, что в харьковской команде отстраненных нет. В рядах обоих соперников также отсутствуют игроки под угрозой дисквалификации.
Ранее сообщалось, что защитник «Динамо» Никита Бурда полностью восстановился после тяжелой травмы и приступил к тренировкам в общей группе.
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