Шапаренко умудрился за 6 туров УПЛ заработать 4 карточки и диквалификацию

Полузащитник «Динамо» подвел команду уже на старте сезона

Николай Шапаренко / Фото - ФК Динамо Киев

В седьмом туре украинской Премьер-лиги «Металлист 1925» примет «Динамо». Гости в данном поединке недосчитаются важного игрока центра поля.

Полузащитник Николай Шапаренко в шести предыдущих матчах заработал целых четыре предупреждения. Таким образом, игрок дисквалифицирован на одну встречу из-за перебора карточек.

Отметим, что в харьковской команде отстраненных нет. В рядах обоих соперников также отсутствуют игроки под угрозой дисквалификации.

Ранее сообщалось, что защитник «Динамо» Никита Бурда полностью восстановился после тяжелой травмы и приступил к тренировкам в общей группе.