Защитник «Динамо» полностью восстановился после тяжелой травмы

Бурда уже присоединился к тренировкам в общей группе

Никита Бурда / Фото - ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» приступило к целенаправленной подготовке к матчу седьмого тура украинской Премьер-лиги против «Металлиста 1925». К команде присоединился ряд игроков.

Защитник Никита Бурда полностью восстановился после травмы и операции на ахилловом сухожилии. Футболист приступил к тренировкам в общей группе.

Также из расположения молодежной сборной Украины прибыли голкипер Руслан Нещерет и защитник Константин Вивчаренко. Вскоре ожидается возвращение из национальных команд Дениса Бойко, Александра Сироты, Александра Караваева, Александра Тымчика, Николая Шапаренко, Томаша Кендзеры и Эрика Рамиреса.

Ранее стало известно о травме полузащитника Виталия Буяльского.