Новая «десятка» «Барселоны» сможет сыграть против «Динамо»
Защитник «Динамо» полностью восстановился после тяжелой травмы
Бурда уже присоединился к тренировкам в общей группе
Никита Бурда / Фото - ФК Динамо Киев
Киевское «Динамо» приступило к целенаправленной подготовке к матчу седьмого тура украинской Премьер-лиги против «Металлиста 1925». К команде присоединился ряд игроков.
Защитник Никита Бурда полностью восстановился после травмы и операции на ахилловом сухожилии. Футболист приступил к тренировкам в общей группе.
Также из расположения молодежной сборной Украины прибыли голкипер Руслан Нещерет и защитник Константин Вивчаренко. Вскоре ожидается возвращение из национальных команд Дениса Бойко, Александра Сироты, Александра Караваева, Александра Тымчика, Николая Шапаренко, Томаша Кендзеры и Эрика Рамиреса.
Ранее стало известно о травме полузащитника Виталия Буяльского.
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