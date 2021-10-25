Шаран: «Луческу и Де Дзерби судьи позволяют все, а наших тренеров угнетают»

Владимир Шаран / Фото: Twitter

Украинский тренер Владимир Шаран считает, что судьи УПЛ неодинаково относятся с иностранным тренерам в чемпионате и к отечественным специалистам.

Я понимаю, это все эмоции. Но мы, украинские тренеры, в ходе игры бегаем вдоль боковой линии, а не позволяем себе переходить границы таким образом. Иностранцев же, похоже, это не касается. Они выбегают на поле, но никаких корректив в их адрес нет – ни со стороны четвертого арбитра, ни со стороны главного. Почему так? Это единственный вопрос, который меня взволновал в поединке «Ворскла» – «Шахтер».

Неприятно на это смотреть. Имеют место двойные стандарты».