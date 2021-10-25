Шаран назвал поведение Луческу и Де Дзерби достойным чемпионата области
Шаран: «Луческу и Де Дзерби судьи позволяют все, а наших тренеров угнетают»
Наставник считает, что нужно восстановить справедливость
Владимир Шаран / Фото: Twitter
Украинский тренер Владимир Шаран считает, что судьи УПЛ неодинаково относятся с иностранным тренерам в чемпионате и к отечественным специалистам.
«Хотел бы обратить внимание на то, как нас, украинских тренеров, угнетают в процессе арбитража. Я, как и мои коллеги Юрий Максимов и Руслан Костышин, такие же эмоциональные люди, как и работающие в нашем футболе иностранные специалисты. Арбитры нам почему-то сразу показывают желтые или красные карточки за любое нарушение – либо ты сказал что-то не так, либо вышел за линию. А тут люди просто выбегают на футбольное поле, будто это не матч под эгидой УПЛ, а игра первенства области в каком-нибудь селе. Мирча Луческу вышел к центру поля в матче, в котором его «Динамо» сыграло с «Колосом» 2:2. А в игре в Полтаве после забитого мяча наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби побежал на футбольное поле метров на двадцать.
Я понимаю, это все эмоции. Но мы, украинские тренеры, в ходе игры бегаем вдоль боковой линии, а не позволяем себе переходить границы таким образом. Иностранцев же, похоже, это не касается. Они выбегают на поле, но никаких корректив в их адрес нет – ни со стороны четвертого арбитра, ни со стороны главного. Почему так? Это единственный вопрос, который меня взволновал в поединке «Ворскла» – «Шахтер».
Неприятно на это смотреть. Имеют место двойные стандарты».
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