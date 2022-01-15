Шаран: «Минаю» было бы достаточно подписать 5-6 игроков»

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Главный тренер «Миная» Владимир Шаран рассказал об усилении команды в зимнее трансферное окно.

Но есть контрактные обязательства, поэтому, несмотря на то, что появился новый тренер, я не могу повлиять на эту ситуацию, потому что клуб пошел навстречу этим игрокам.

Усиление действительно нужно, начиная от вратарской и завершая нападающим. Я считаю, что было бы достаточно хорошо подписать 5-6 игроков. Мы много работаем в этом направлении и надеемся, что до вылета в Турцию мы сможем закрыть хотя бы некоторые позиции».