Шаран намекнул, что покинет «Минай», если команда не останется в УПЛ
Шаран: «Минаю» было бы достаточно подписать 5-6 игроков»
Тренер – о трансферах команды зимой
15 января 19:14
Фото: footballua.tv
Главный тренер «Миная» Владимир Шаран рассказал об усилении команды в зимнее трансферное окно.
«Беспокоиться, конечно, стоит, потому что усиления, которое хотелось бы увидеть, еще нет. Мы понимаем, что потеряли двух хороших игроков – Ахмедзаде и Петрусенко.
Но есть контрактные обязательства, поэтому, несмотря на то, что появился новый тренер, я не могу повлиять на эту ситуацию, потому что клуб пошел навстречу этим игрокам.
Усиление действительно нужно, начиная от вратарской и завершая нападающим. Я считаю, что было бы достаточно хорошо подписать 5-6 игроков. Мы много работаем в этом направлении и надеемся, что до вылета в Турцию мы сможем закрыть хотя бы некоторые позиции».
Ранее Шаран рассказал о целях в «Минае».
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