Шацких: «Динамо» нужно цепляться за каждое очко, но с «Баварией» будет тяжело»
Бывший нападающий и экс-тренер «Динамо» Максим Шацких поделился мнением о предстоящем матче киевлян в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией»:
Могут ли киевляне на что-то рассчитывать в матче с «Баварией»? Могут. Почему нет? Главное, чтобы были дисциплина, выполнение установки и самоотдача.
Может ли «Динамо» сделать то, что сделал «Аугсбург» в Бундеслиге? Вы не ровняйте Лигу чемпионов и чемпионат. Это разные турниры. Нет такой команды, которая ни разу в чемпионате не проигрывала. Все равно за сезон любой суперклуб один-два матча проигрывает. Так сложилось у них с «Аугсбургом». Это футбол. «Ман Сити» и «Барселона» проигрывают. Все проигрывают. Мяч круглый, поле квадратное.
Семь футболистов «Баварии» не прилетели в Киев из-за коронавируса? Конечно, у мюнхенцев есть потери. Это немаленькие потери. Семь человек – это не два. Хотя, понятно, у «Баварии» приличная скамейка запасных. Им есть, кем заменить любого футболиста. Но качество игры, наверное, немножко будет отличаться.
И Нагельсман сказал, что потери есть, но «Бавария» постарается исправиться за поражение от «Аугсбурга». Он сказал, что мюнхенцы дарить очки никому не собираются. Лига чемпионов есть Лига чемпионов и мотивация у них есть. «Бавария» на каждый матч выкладывается по максимуму.
Понятно, что динамовцам будет тяжело. Глупо говорить, что будет легко. «Бавария» – это все-таки «Бавария» в любом состоянии и в любом составе. На данный момент мюнхенцы – это угрожающая сила. Тем более Луческу и Нагельсман сказали, что это Лига чемпионов и призовые никто не отменял. Плюс, киевлянам нужно стараться цепляться за каждое очко. Перед своими болельщиками, думаю, динамовцы выложатся по максимуму. Но, как сложится, мы узнаем уже 23 ноября вечером.
XSPORT проведет онлайн трансляцию матча «Динамо» – «Бавария». Начало – 23 ноября в 19:45 по киевскому времени
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