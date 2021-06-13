Евро-2020. Нидерланды – Украина: где смотреть
Шацких: «Мелкие повреждения Цыганкова выбивают его из колеи»
Вингер пропустит матч с Нидерландами
Виктор Цыганков / Фото: FootBoom
Бывший форвард «Динамо» Максим Шацких высказался о травматичности вингера сборной Украины Виктора Цыганкова.
«Виктору Цыганкову полностью раскрыть свой потенциал мешают травмы? Чемпионат Европы сейчас покажет, кто может уехать играть в Европу. На играх Евро будут селекционеры и скауты из всех клубов. Уверен, что предложения у молодых игроков будут.
Что касается Цыганкова, конечно, мелкие повреждения выбивают его из колеи. Слава богу, что это не сильно серьезные травмы. Сейчас восстановился, поехал на Евро. Все в его руках. Думаю, Шевченко предоставит ему шанс».
Цыганков не сыграет в 1-м туре Евро-2020 против сборной Нидерландов.
Видео трансляция матча Нидерланды – Украина.
Комментарии 0