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Шацких: «Мелкие повреждения Цыганкова выбивают его из колеи»

Вингер пропустит матч с Нидерландами
Футбол Евро-2020
14:59
Шацких: «Мелкие повреждения Цыганкова выбивают его из колеи»
Виктор Цыганков / Фото: FootBoom

Бывший форвард «Динамо» Максим Шацких высказался о травматичности вингера сборной Украины Виктора Цыганкова.

«Виктору Цыганкову полностью раскрыть свой потенциал мешают травмы? Чемпионат Европы сейчас покажет, кто может уехать играть в Европу. На играх Евро будут селекционеры и скауты из всех клубов. Уверен, что предложения у молодых игроков будут.

Что касается Цыганкова, конечно, мелкие повреждения выбивают его из колеи. Слава богу, что это не сильно серьезные травмы. Сейчас восстановился, поехал на Евро. Все в его руках. Думаю, Шевченко предоставит ему шанс».


Цыганков не сыграет в 1-м туре Евро-2020 против сборной Нидерландов.

Видео трансляция матча Нидерланды – Украина.

Онлайн трансляция матча Нидерланды – Украина.

Источник: meta-ratings.com.ua Петр Приходько
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Виктор Цыганков Динамо Киев

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