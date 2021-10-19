«Шериф» проиграл «Интеру» на выезде, но остался на 1-м месте в группе
В матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Интер» принимал сенсационный «Шериф» Юрия Вернидуба.
В середине первого тайма фаворит матча все же открыл счет – отличился Джеко.
«Шериф» сумел сравнять счет в начале второго тайма, удивив соперника, отличился Тилль.
Но недолго музыка играла. Через 6 минут «Интер» забил сразу два – отличились Видаль и Де Врей.
До конца матча счет не поменялся.
«Интер» набрал 4 очка в своей группе, остался на 3-м месте. «Шериф» остался первым, имея в активе 6 баллов.
Лига чемпионов, 3-й тур
«Интер» – «Шериф» 3:1
Голы: Джеко, 34, Видаль, 58, Де Врей, 67 – Тилль, 52
«Интер»: Ханданович, Думфрис, де Врей, Шкриньяр, Димарко (Бастони, 53), Перишич (Коларов, 85), Видаль (Гальярдини, 75), Брозович (Сенси, 85), Барелла, Джеко (Санчес, 75), Мартинес.
«Шериф»: Челядник, Фернандо, Арболеда, Дуланто, Кристиано, Коловос (Кожокару, 84), Тилль, Бруно, Аддо (Николов, 75), Траоре (Кожокарь, 90), Кастаньеда (Раделич, 46).
Предупреждения: Димарко (51), Кожокару (88).
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