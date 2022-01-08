Болбат и Будковский могут усилить «Черноморец»
Шесть арендованных игроков приступили к тренировкам с «Черноморцем»
Команда вышла из отпуска
08 января 19:50
Фото: ФК Черноморец
«Черноморец» вышел из отпуска.
Пять футболистов: Мохаммед Кадири, Николай Михайленко, Денис Кузык, Кристиан Биловар и Георгий Цитаишвили, которые находятся в аренде из «Динамо», приступили к тренировкам с командой.
Также к работе подключился выступающий на правах аренды из «Ворсклы» Валерий Дубко.
«Черноморец» проведет два сбора в Турции.
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