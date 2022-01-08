Шесть арендованных игроков приступили к тренировкам с «Черноморцем»

Команда вышла из отпуска

Фото: ФК Черноморец

«Черноморец» вышел из отпуска.

Пять футболистов: Мохаммед Кадири, Николай Михайленко, Денис Кузык, Кристиан Биловар и Георгий Цитаишвили, которые находятся в аренде из «Динамо», приступили к тренировкам с командой.

Также к работе подключился выступающий на правах аренды из «Ворсклы» Валерий Дубко.

«Черноморец» проведет два сбора в Турции.