Шевченко будет сотрудничать с экс-представителем главного врага «Милана»

«Дженоа» назначил нового главврача команды

Алессандро Корсини / Фото - Getty Images

«Дженоа» назначил нового главного врача команды. Об этом сообщает официальный сайт «грифонов».

Им стал Алессандро Корсини. Ранее он работал в «Интере». Сотрудничество со «змеями» длилось с 2015 по 2020 годы.

Отметим, что в конце осени «Дженоа» возглавил Андрей Шевченко. В бытность игроком украинец защищал цвета «Милана» – принципиального соперника «нерадзурри».

Ранее известный отечественный специалист Вячеслав Грозный отметил, что от Шевченко не следует ждать быстрых результатов в новом клубе.