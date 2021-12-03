Грозный: «Шевченко не обязан сразу выигрывать в «Дженоа»

Вячеслав Грозный / Фото - FootBoom

Опытный украинский специалист Вячеслав Грозный поделился мнением о старте работы Андрея Шевченко в Серии А.

Представьте, каково Почеттино сейчас в ПСЖ. Там Мбаппе, Неймар, Месси и компания. Сверхтяжело! Ни одного решения принять он не может, не учитывая их реакцию. Непросто пришлось Сульшеру в «Манчестер Юнайтед». Не поставишь кого-то – скандал. А тут еще Роналду пришел.

Так и Шевченко не обязан сразу выигрывать. Он будет много проигрывать. Сейчас они едут в Турин – там тоже, наверное, проиграют. Вот у «Сампдории» через тур могут выиграть.

Время покажет. И возраст Шевченко тут ни при чем. Юлиан Нагельсманн успешно тренирует в Германии, хотя ему только 34. А Мирча Луческу в 75 пришел в киевское «Динамо» и с ним все выиграл. Решает одно – можешь ты рисовать картины или нет. Есть ли у тебя задатки художника.

«Дженоа» пришли люди с деньгами. Будет масштабная селекция. Андрею дали карт-бланш, контракт на два с половиной года. Любой тренер мечтает о таких условиях на старте клубной карьеры. Если бы на Андрея не рассчитывали, ему не предложили бы длительный контракт. Предложили бы на год. А так смысл увольнять в случае первых неудач? Чтобы платить неустойку?