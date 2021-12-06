Шевченко: «Честно говоря, на матч с «Ювентусом» было тяжело набрать футболистов даже для стартового состава»

В «Дженоа» – эпидемия травм

Андрей Шевченко / Фото: Getty Images

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал поражение от «Ювентуса» (0:2) в матче 16-го тура чемпионата Италии. Его слова приводит Football Italia.

«Честно говоря, на матч с «Ювентусом» было тяжело даже набрать футболистов для стартового состава. Мы старались оставаться в матче, делали это до 80-й минуты. Команда выполнила очень большой объем работы, приходилось менять позиции, давать новые роли футболистам.

Да, мы не создавали моменты, но у нас было несколько попыток, особенно во втором тайме, когда некоторые эпизоды могли бы использовать лучше. Старались разместить игроков атаки ближе друг к другу, были попытки, но имели много трудностей в первой половине встречи.

Как только нас начинают прессинговать, мы пытаемся изо всех сил избежать этого. Нам не хватает игроков впереди, которые могли бы придержать мяч. Экубан и Бьянки не очень опытные игроки, поэтому нужно только работать и становиться лучше.

Пытаемся проверить, сколько сможет сыграть Пандев в дерби с «Сампдорией». Мы уже думаем об этой встрече. Это будет мое первое дерби. Уже слышал, как люди говорят об этом матче как об особенном.

Мы сейчас играем 3-5-2, потому что исходим из футболистов, которых имеем в распоряжении. Ровелла, Стураро, Бадель – важные игроки, посмотрим, успеет ли кто-то из них вылечиться.

Сейчас отсутствие футболистов создает для нас огромные проблемы, поэтому надеемся вернуть их и улучшить качество игры. Знали, что будет сложный матч с «Ювентусом» еще до этих травм, но мы должны верить, объединяться и помогать друг другу продвигаться вперед».



«Дженоа» до сих пор не забил при Шевченко, а против «Ювентуса» и вовсе не бил по воротам. Но не ругайте тренера, он – заложник ситуации.