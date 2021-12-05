«Дженоа» до сих пор не забил при Шевченко, а против «Ювентуса» и вовсе не бил по воротам. Но не ругайте тренера, он – заложник ситуации

Невзрачная в этом сезоне команда Аллегри раскатала «грифонов», но на это есть свои причины

Послесловие

Андрей Шевченко / Фото: Getty Images

Состоялся еще один матч «Дженоа» под руководством Андрея Шевченко – генуэзская команда над этот раз проиграла туринскому «Ювентусу» (0:2).

Обзор матча «Ювентус» – «Дженоа» (2:0)

Время летит, еще недавно украинский наставник подписывал контракт с «грифонами», с этого момента уже прошел почти месяц. К сожалению, уже можно констатировать, что дебют вышел не очень приятным – в четырех матчах лишь одно набранное очко (1 ничья и 3 поражения), а разница забитых и пропущенных – 0:7. Удручающая на первый взгляд статистика, с которой можно сделать вывод, что Шевченко провально стартовал в клубном футболе в качестве тренера.

Если, конечно, не следить за «Дженоа» и за новостями о генуэзской команде. А если вы все же это делаете, то нужно учитывать многие факторы, которые сопровождали матчи команды под руководством нового тренера. А если принимать их во внимание, то старт Шевченко – вполне такой, которого и стоило ожидать. Сложнейший дебют Шевченко можно было спрогнозировать без особых трудностей.

Вернемся к игре против «Ювентуса». Еще до начала встречи Шевченко жаловался на отсутствие ключевых исполнителей в команде.

«Ожидал ли я, что начало будет таким сложным? Я знал, конечно, что будет тяжело, видел календарь. Но я не ожидал такого количества травм. Из-за травм нам гораздо сложнее».

После матча Шева признался:

«Честно говоря, на матч с «Ювентусом» было тяжело даже набрать футболистов для стартового состава. Мы старались оставаться в матче, делали это до 80-й минуты. Команда выполнила очень большой объем работы, приходилось менять позиции, давать новые роли футболистам».

Возможно, звучит как отговорка, но на деле украинский наставник прав. Чтобы понять, почему «Дженоа» так плох в атаке при Шевченко, достаточно посмотреть на футболистов, которые сейчас в лазарете.

Это ключевой форвард Маттиа Дестро (6 голов в сезоне), второй форвард Фелипе Кайседо – (1 гол в сезоне), ключевой защитник Доменико Кришито (на удивление, один из лучших бомбардиров команды – 5 голов в сезоне), хавбек Мохаммед Фарес (2 гола в сезоне). А теперь считаем: «Дженоа» в этом сезоне забил в Серии А 17 мячей. 14 из этих мячей забили футболисты, которых мы только что перечислили – лазарет. Остальные игроки «Дженоа» (которые и вышли против «Ювентуса»), забили лишь 3 мяча на всех в этом сезоне. Еще есть вопросы, почему «грифоны» так плохи в атаке?

Кроме этих игроков, у Шевченко выпали еще и другие ключевые исполнители: Максимович, Ровелла и Стураро. Интересно, что многие из тех, кто пребывает в лазарете, травмировались как раз перед приходом Шевченко. Поэтому жалобы украинского наставника о кадровой нехватке точно не безосновательные. В «Дженоа» сейчас попросту некому забивать.

Да, статистика матча с «Юве» – удручающая. У «Дженоа» ни одного удара не то что в створ, но даже по воротам. Но и в защите огромные проблемы. Вратарь «грифонов» Сальваторе Сиригу совершил 10 сэйвов. Голкипер стал действительно героем матча для «Дженоа», без его усилий сегодня украинский тренер потерпел бы второй разгром (после 0:3 от «Милана» в прошлом туре).

Статистика матча «Ювентус» – «Дженоа» (2:0)

И если в матче с «россонери» Сиригу ругали за неправильный выбор позиции в нескольких роковых эпизодах, то в игре с «Юве» голкипер был настоящим спайдерменом.

Тем не менее, обратите внимание на количество атак со стороны «Дженоа». Даже несмотря на статус аутсайдера и кадрово ослабленную команду, моментами у «грифонов» уже наклевывается стиль Шевченко. Даже в первые минуты (до забитого гола Куадрадо) «Дженоа» пытался играть в контроль мяча, хоть не всегда и получалось. И количество атак (67 – весьма приличный показатель для команды, которая держала мяч лишь 30% игрового времени) свидетельствует о том, что в «Дженоа» начинают понемногу понимать то, что хочет видеть Шевченко. Еще бы количество хоть немного конвертировать в качество.

Еще один момент – невезение. У Шевченко в Италии в качестве тренера с этим пока реально есть проблемы. И с календарем, который припал на его дебют (среди 4-х сыгранных матчей три были проиграны топам – «Роме», «Милану» и «Ювентусу»), и в некотором роде с ходом игры. С «Ромой» (0:2) в дебютной встрече все шло к ничьей, команда Моуриньо дожала «грифонов» лишь в концовке. С «Ювентусом» (0:2), как и с «Миланом» (0:3), план Шевы на игру поломали быстрые мячи. И в двух случаях эти мячи не были пропущены «Дженоа» после грубых ошибок. Голы, что называется, шальные. Против «Милана» – после запутанного штрафного в исполнении Ибрагимовича.

Против «Юве» – после неберущегося «сухого листа» в исполнении Куадрадо.

Ну и не забываем, что против равного соперника – «Удинезе», команда Шевченко на выезде вывезла очко. А от новоиспеченного менеджера вряд ли требовали разрывать топов Серии А. Поэтому, не все так плохо.

Что ж, первый этап пройден. Наверное, только дурак будет ругать Шевченко после этих матчей, учитывая все обстоятельства. Но вот в следующей игре отмазку украинскому тренеру в случае очередной неудачи уже вряд ли удастся найти. Именно матч 17-го тура Серии А против «Сампдории» (которая на 5 очков опережает генуэзцев и на 3 позиции выше в таблице) будет некой лакмусовой бумажкой работы украинского наставника. Здесь и соперник одного уровня, и домашний стадион, и, возможно, кто-то из травмированных вернется. Ну и очки нужны позарез, несмотря на все обстоятельства.

Работы у Шевы непочатый край, но он знал, на что идет. Пока все сложно, но это все еще не команда украинского наставника. «Дженоа» и Шевченко нужно время – для возвращения лидеров и для новых приобретений в январе. Ну и чуточку везения.