Шевченко: «Если в матче с Австрией думать о ничьей, то результата не будет»

Андрей Шевченко / Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о грядущем матче с Австрией в 3-м туре Евро-2020. Слова специалиста приводит пресс-служба УАФ.

Будем ли играть на ничью? За такое очень сильно наказывают. И любые разговоры по поводу ничьей и договоренности – это нужно пресекать. Команда понимает важность игры, мы готовимся. Мы все понимаем, какой результат нам нужен, чтобы выйти дальше. И сборная понимает ответственность. Буду ли доволен ничьей? Я уже сказал, что теоретически ничья нас устраивает, но это такие матчи, что если думать о ничьей, то результата не будет. Сборная будет играть так, чтобы добиться положительного результата».

Я уважаю команду Австрии. У них есть свой стиль, которого они придерживаются. Есть игрок очень высокого уровня - Давид Алаба. Есть ряд футболистов, заслуживающих внимания. У них агрессивная и силовая команда».