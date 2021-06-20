Шевченко: «Если в матче с Австрией думать о ничьей, то результата не будет»
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о грядущем матче с Австрией в 3-м туре Евро-2020. Слова специалиста приводит пресс-служба УАФ.
«По поводу того, с кем хотелось бы сыграть дальше, то в футболе загадывать нельзя. Нас ждет Австрия, это серьезный соперник, которого мы уважаем. Сосредоточены на этом.
Будем ли играть на ничью? За такое очень сильно наказывают. И любые разговоры по поводу ничьей и договоренности – это нужно пресекать. Команда понимает важность игры, мы готовимся. Мы все понимаем, какой результат нам нужен, чтобы выйти дальше. И сборная понимает ответственность. Буду ли доволен ничьей? Я уже сказал, что теоретически ничья нас устраивает, но это такие матчи, что если думать о ничьей, то результата не будет. Сборная будет играть так, чтобы добиться положительного результата».
Я уважаю команду Австрии. У них есть свой стиль, которого они придерживаются. Есть игрок очень высокого уровня - Давид Алаба. Есть ряд футболистов, заслуживающих внимания. У них агрессивная и силовая команда».
Матч Украина – Австрия состоится 21 июня.
Видео трансляция матча Украина – Австрия.
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