Шевченко может возглавить шотландский гранд

«Селтик» намерен пригласить 45-летнего тренера

Андрей Шевченко / Фото: Eurosport

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может возглавить «Селтик», сообщает The Sun.

По информации источника, Шевченко хочет работать в Великобритании.

«Селтик», в свою очередь, намерен сменить главного тренера Анте Постекоглу, с которым команда находится лишь на 6-м месте в чемпионате Шотландии, а также проиграла два стартовых матча в Лиге Европы.

Ранее Шевченко заявлял, что у него есть большое желание вернуться в «Милан».