«Селтик – Байер»: прогноз на матч Лиги Европы
Шевченко может возглавить шотландский гранд
«Селтик» намерен пригласить 45-летнего тренера
Андрей Шевченко / Фото: Eurosport
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может возглавить «Селтик», сообщает The Sun.
По информации источника, Шевченко хочет работать в Великобритании.
«Селтик», в свою очередь, намерен сменить главного тренера Анте Постекоглу, с которым команда находится лишь на 6-м месте в чемпионате Шотландии, а также проиграла два стартовых матча в Лиге Европы.
Ранее Шевченко заявлял, что у него есть большое желание вернуться в «Милан».
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