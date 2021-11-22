Экс-игрок «Дженоа»: «За Супрягу предлагали 10 млн евро от «Болоньи», но это не устроило «Динамо»
Шевченко – о «Дженоа»: «Команда не полностью укомплектована, будем искать выход»
Украинский тренер в дебютном матче в Италии проиграл «Роме»
22 ноября 18:46
Шевченко и Тасотти / Фото: Getty Images
Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко в шоу «Бомбардир» высказался о кадровой ситуации в команде.
«Изменения будут, сейчас они происходят. Клуб не полностью укомплектован, команда не полностью укомплектована.
Этот переход будет и дальше. Ничего, будем бороться, будем искать выход»
Напомним, в первом матче при Шевченко «Дженоа» проиграла «Роме» (0:2) в Серии А.
Комментарии 0