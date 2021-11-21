Шевченко проиграл в первом матче во главе «Дженоа»

«Рома» вырвала победу в конце матча

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Фото: AS Roma

«Дженоа» в матче 13 тура Серии А проиграла дома «Роме».

Почти весь матч подопечные Андрея Шевченко отбивались и редко когда выходили в атаку. Впрочем, и «Рома» не сильно впечатлила по игре, но моменты свои имела.

Забили римляне даже трижды. Гол Абрахама в первом тайме не засчитали, а вот под конец встречи «Рома» вырвала победу. Дублем отменился Афена-Гьян, забив дебютные голы за римлян.

Таким образом Шевченко проиграл в своем первом матче во главе «Дженоа». Команда осталась в зоне вылета.

Серия А. 13-й тур:

«Дженоа» – «Рома» 0:2

Голы: Афена-Гьян, 82, 90+3

«Дженоа»: Сиригу, Сабелли (Гильоне, 84), Масьелло, Бираски (Бьянки, 84), Васкес, Камбьязо, Бадель, Стураро, Ровелла, Пандев (Эрнани, 63), Экубан.

«Рома»: Руй Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Кумбула (Смоллинг, 87), Рожер, Мхитарян, Верету, Пеллегрини, Шомуродов (Афена-Гьян, 75), Абрахам, Эль-Шаарави.